Parvlaev Tiiuga juhtunud õnnetust asus uurima Ohutusjuurdluse Keskus

Rohuküla-Heltermaa liinil kursilt kõrvale kaldunud ning põhja puudutanud parvlaev Tiiu osas algatati ametlik juurdlus, mida viib läbi Ohutusjuurdluse Keskus (OJK).

Juhtivuurijaks on määratud Elerin Urbalu, kes on majandusministeeriumi laevaõnnetuste uurimise peaspetsialist. Urbalu juhtis ka näiteks 2012. aastal Aegna lähistel madalikule sõitnud tanker Kyeema Spiriti juhtumit. Oluline on teada, et OJK tegeleb õnnetuse põhjuste selgitamisega ning ei tegele süü ega vastutusega küsimustega.

Tiiuga juhtus õnnetus reedel ning alates sellest ajast on Rohuküla-Heltermaa liinil sõitjad vaevelnud ülipikkade järjekordade käes. "Rohuküla sadamas on hullumaja, üks praam sõidab, kaks seisavad kai ääres ja inimesed ootavad. Broneeringud tühistati, teadet ei ole selle kohta tulnud. Türgi laev samasugune nagu need türgi seebikad," kirjutas pahane reisija.

Laev jääb liinilt kõrvale vähemalt septembri keskpaigani. Dokki läheb Tiiu augusti esimeses pooles ja see tähendab sõitu Soome, Naantali tehasesse. Ka seal tehtavate remonttööde võimalikku maksumust ei ole praegu veel võimalik öelda - see selgub siis, kui laev on veest väljas ja vigastused kindlaks tehtud.

Hiiumaa ja mandri vahelisel teel oleva Rukki kanali sügavus on varasemaltki probleemiks olnud, seetõttu on teda aeg-ajalt süvendatud, et laevad sinna kinni ei jääks.

Neljapäeval, 3. augustil, reedel, 4. augustil ja pühapäeval 6. augustil teeb parvlaevade Leiger ja Hiiumaa kõrval lisareise parvlaev Regula, kuhu autosid mahub aga Tiiuga võrreldes kolmandiku võrra vähem.

Loe veel

Virtsu-Kuivastu liini teenindavad parvlaevad Tõll ja Piret, aga kuna järgmine nädalavahetus on jällegi populaarne Saaremaa ja Muhumaa külastamiseks, on reedel, 11. augustil ja pühapäeval, 13. augustil lisatud graafikusse ka reisid Regulaga.

TS Laevad palub reisijatel võimalusel soetada piletid ette e-keskkonnas. E-piletiga tuleb eelisõigusega laevale saamiseks saabuda sadamasse mitte enne eelmise reisi väljumist ja mitte hiljem kui 15 minutit enne piletil märgitud reisi.