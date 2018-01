Patarei vangla kirikust saab laste mänguväljak

Tallinna linnavolikogu kehtestas neljapäeval Kalamajas Küti 2 ja 4 asuvate kinnistute detailplaneeringu, mis näeb ette seitsme hoone ehitamist. Alal asuva ajaloolise Patarei maneež-kiriku müürid säilitatakse ja nende vahele tuleb avalik laste mänguväljak, kirjutab ERR.

Maa-alal asub endine transpordiettevõtte keskus, mis on praeguseks selles asukohas oma tegevuse lõpetanud. Samuti on seal Patarei merekindluse kompleksi kuulunud 1880ndatel aastatel ehitatud maneežihoone, mida kasutati ka kirikuna.

Tallinna linnaplaneerimise ameti detailplaneeringute teenistuse direktor Arvo Rikkinen ütles ERR-ile, et ajaloolisest maneež-kiriku hoonest on säilinud ainult müürid, mis rekonstrueeritakse ja ühendatakse hoonestusega.

Detailplaneeringuga on lubatud ehitada kuni seitse elamut ühise maa-aluse parklaga. Hoonete kõrgus on neli korrust, Küti tänava ääres kolm korrust.

Detailplaneeringu tellija oli Novira Capitalile ja Novira Holdingule kuuluv BIH Küti OÜ. Novira Capitali partner Andres Liinsoo ütles, et arenduse ajagraafikut ei ole veel paika pandud.

Ta märkis, et ettevõtte hinnangul on tegemist Kalaranna tänava äärsete ja laiemalt kogu Põhja-Tallinna mereäärsete arenduste seas ühe väga hea ja olulise kohaga ning Kalaranna tänava äärne kant on tõenäoliselt Tallinna kõige kiiremini arenev ala üldse.