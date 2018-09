Pauligi kohvidivisjoni Baltikumi OOH äriüksus sai uue juhi

Baltikumi OOH üksuses töötab kolme riigi peale kokku 69 töötajat ning selle peakontor asub Tallinnas.

Mariell Toigeri sõnul on Pauligi OOH üksuse eesmärgiks viia nauditavad kohvihetked professionaalse kohvilahendusega võimalikult paljude tarbijate ja klientideni. Pakutavad teenused on parima kohvi valmistamisel muutunud üha olulisemaks. „Seetõttu on mu tööpõld huvitav ja lai ning pakub rohkelt põnevaid väljakutseid. Soovin oma uues rollis arendada Baltikumi OOH äri läbi kliendikogemuse järjekindla parendamise ning tuua erinevad kohvitrendid tarbijatele veelgi lähemale,“ kommenteerib Mariell.

Marielli liitumine Baltikumi OOH üksusega toob meeskonda uusi mõtteid ja väärtuslikke kogemusi. Enne Pauligisse tööleasumist töötas Mariell Procter&Gamble&Teva Healthcare müügi- ja turundusosakonnas ning varasemast on tal kogemus erinevatest müügi, turunduse, logistika ja ostuga seotud rollidest. Mariellil on rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad Estonian Business Schoolist.