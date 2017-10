Pea 13 000 ettevõtet pole avaldanud majandusaasta aruannet

Creditinfo hinnangul krediidi võiks sulgeda 12 985 ettevõttel.

Alates 1. oktoobrist muutusid viimase majandusaruande puudumise tõttu krediidihinnangud negatiivseks 12 985 ettevõttel. See on üle tuhande ettevõtte rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Muudatus puudutab seni positiivse krediidihinnanguga firmasid, kes ei ole esitanud 2016. aasta majandusaruannet. Creditinfo Eesti AS arendusdirektor Alar Jägeri sõnul näitab andmete avalikustamisega viivitamine, et nõrkasid majandustulemusi soovitakse teadlikult varjata ja ettevõte on suure tõenäosusega oma tegevust lõpetamas.

Negatiivse krediidihinnangu korral on ettevõtte krediidirisk väga kõrge ja Creditinfo sellisele ettevõttele krediidiga müüa ei soovita. Seega võib negatiivne krediidihinnang kitsendada pangast laenusaamise võimalusi, mõjutada tarnijaid kehtestama ettevõttele karmimad krediiditingimused või jätta ettevõtte ilma mõnest uuest kliendist.

„Creditinfo on kõikidele ettevõtetele aruande esitamist meelde tuletanud ja hoiatanud krediidihinnangu muutusest,“ nendib Jäger. Krediidihinnangu ümberarvutamine ei puuduta uusi ettevõtteid ega neid, kelle majandusaasta lõpust ei ole möödunud veel kuus kuud.

Enim muutusid krediidihinnangud hulgi- ja jaekaubandussektoris (2292 ettevõttel), kutse, teadus- ja tehnikaalases tegevuses (2194 ettevõttel) ning kinnisvaraalases tegevuses (1260 ettevõttel).