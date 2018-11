Pea pool miljonit eestlast on riigile laenu andnud

Maksuameti viimastel andmetel ligi 6% kõigist tulusaajatest ületab oma tulumaksuvaba miinimumi, need 55 000 inimest on kasutanud raha kokku 9 miljoni euro eest rohkem. Nendele on maksuamet saatnud selle aasta jooksul ligi 60 000 hoiatust ning need on ameti kinnitusel ka toiminud.

"Umbes pool teavituste saajatest järgmiseks kuuks on midagi muutnud: kas nad on siis maksuvaba tulu kasutamist vähendanud, ära lõpetanud või siis on ka neid, kes on otsustanud, et nad ei tee midagi," kirjeldas maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Ülejäänud 94 protsenti inimestest jagunevad pooleks. Neist esimene pool ehk 46 protsenti, kuhu kuuluvad stabiilset sissetulekut saavad inimesed, on kasutanud maksuvaba tulu täpselt ettenähtud määras. Teine pool ehk 49 protsenti on arvestanud tulumaksuvaba osa konservatiivselt ja saavad järgmise aasta deklaratsiooniga kokku üle 100 miljoni euro raha tagasi.

Liivamägi märkis, et sel aastal amet rohkem teavitusi personaalselt ei saada, küll aga on kõigil võimalik e-maksuametis ise käia vaatamas, kuidas tulu on deklareeritud ja maksuvaba tulu kasutatud. Uuel aastal, kui tänavune aastatulu on selgunud, teavitab maksuamet valesti maksuvaba osa hinnanud inimesi tuludekalaratsiooni esitamisest.