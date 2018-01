Peagi Eestisse tulevad rokitaadid teenisid mullu üüratu summa

Foto: Vilhelm Stokstad/TT/Scanpix

Guns N' Roses on juba mõnda aega taas koos ning müristab mööda maailma ringi oma „Not in this lifetime" tuuriga. Axl Rose ei ilmu enam lavale südaööl nagu vanasti. Tegemist on ikkagi vanahärraga ning praegu käival turneer, mis juulikuus jõuab ka Tallinnasse, on mees laval õigel ajal. Eelmisel aasta ei rokkinud nad mitte ainult laval vaid ka oma pangaarvetel. Bänd tõi sisse 84 miljonit dollarit, mis annab neile aasta lõikes kõikide muusikute seas kuuenda koha.