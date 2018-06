Peagi lõpeb kandideerimine Eesti suurimale ettevõtluskonkursile

„Sedalaadi konkursid on olulised nii väärt tegijate, nende mõju ja tegevuse tutvustamisel kui ka ettevõtjate ja ettevõtete rolli tunnustamisel ühiskonnas laiemalt,“ lisas Erlemann.

Nortal võitis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja konkurentsivõime edetabeli mullu side-, kommunikatsiooni- ja IT- valdkonnas.

„Ettevõtluskonkurss kaasab suurt osa meie ettevõtjatest, mis võimaldab tunnustada väga väikseid, aga ka keskmisi ja suuri ettevõtjaid ja seda erinevates olulistes tegevusvaldkondades,“ sõnas kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts.

„Igal aastal on võitjate hulgas ettevõtjaid, kes on oma edus positiivselt üllatunud. Tihti on neil endal keeruline märgata, et nad loovad uusi väärtusi, mis aitavad kaasa Eesti majanduse ja ühiskonna kiiremale arengule," julgustas Palts ettevõtteid konkursile kandideerima.

Ettevõtluskonkurss sisaldab kaht konkurssi.

Loe veel

Ettevõtluse auhinda annab välja EAS koostöös Tööandjate Keskliiduga. Konkursi raames selguvad tänavu parimad ettevõtted viies valdkonnas: aasta eksportöör, uuendaja, välisinvestor, disaini rakendaja ja tänavu lisaks aasta pereettevõte.

Konkurentsivõime edetabelit korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Selle konkursi raames selgub ettevõtete üldkonkurentsivõime paremusjärjestus majandusnäitajate põhjal. Lisaks valdkondlike edetabelite koostamisele selgitatakse parimad välja ettevõtte suuruse arvestuses.

Kõiki ettevõtteid oodatakse kandideerima veebilehel