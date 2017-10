Peagi on Eestis üks riigifirma vähem

Keskkonnaministeerium on otsustanud sulgeda AS-i Eesti Kaardikeskus, kuna riigiettevõte on ajale jalgu jäänud. Pooled töötajad peavad uued väljakutsed leidma erasektoris.

1993. aastal asutatud Kaardikeskuse tegevusaladeks on olnud kartograafilised ja väikses mahus geodeetilised tööd. Kuna lennundus ja kaitsevägi on hakanud neid töid ise tegema ja oluline osa keskuse tegevusi on siirdunud ka maa-ametisse, siis on tööde maht algusaastatega võrreldes oluliselt vähenenud, selgub valitsuse eelnõu seletuskirjast.

Kaardikeskuse majanduslik seis pole samuti jätkusuutlik. Olukorda on proovitud parandada ja leida juurde uusi tegevusvaldkondi, kuid tulemusteta. Kaardikeskus riigi äriühinguna on igal aastal toonud üha vähem omanikutulu (käesoleva aasta dividendid olid 9 800 eurot) ning prognoosid näitavad jätkuvat vähenemist. Kuna 70% ettevõtte sissetulekust tuleb niigi maa-ameti tellimustest, on mõttekam keskus lihtsalt maa-ametisse integreerida.

Praegu töötab keskuses 23 inimest, kellest 11 peavad leidma uue töö, ülejäänud võetakse maa-ametisse palgale.