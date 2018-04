Pealinna populaarsemad toitlustuspindade asukohad ning miks toitlustajad peamiselt pankrotti lähevad

Vanalinnas ja südalinnas ületab toitlustuspindade nõudlus pakkumist. Jõuliselt on turul ka Kalamaja piirkond. Millised on aga üürihinnad ja mida peaks pinna välja üürimisel arvestama?

Pindi kinnisvara 2017. aasta toitlustuspindade turuanalüüs näitab, et vanalinn ja südalinn on endiselt väga nõutud piirkonnad. Valdavalt pindu üüritakse, aga on ka ostuhuvilisi, kes soovivad soetada kuumimate kohtade 1. korruse pindu, mille kasutus on universiaalne. Viimane tähendab, et neid saab vastavalt turu konjunktuurist kasutada ka kaubandus- või teeninduspindadena. Mitmeid toitlustuspindu on pika lepingu ja usaldusväärse üürniku puhul ostetud ka kui investeerimisobjekte.

Paljudes turule tulevates, eelkõige büroomajades, eelistavad omanikud toitlustuspinnale köögitehnika ise paigaldada, kuna selle abil on vajadusel lihtsam operaatorit vahetada, samas müügipakkumistes on jälle köögitehnika tihti liiga kõrgelt hinnatud, kuna huvilised ei ole valmis kasutatud tehnika pealt küsitavat uue lähedast hinda maksma.

Eelistatud on pinnad suurusega kuni 200 m2.

Vähem huvi või kui, siis madalamalt hinnatasemelt, on pindade vastu, kus on suur keldriruumide osakaal.

Millised on popimad piirkonnad?

Enimnõutud toitlustuspiirkonnad on endiselt vanalinna suuremate turistivoogudega tänavad (Raekoja plats, Raekoja platsiga piirnevate tänavate algused ja Viru tn) ning südalinna peatänavate algused ja kaubanduskeskused. Uue toidukohtade trendipiirkonnana on viimastel aastatel esile tõusnud Kalamaja ja omamoodi toidutänavaks on kujunenud Telliskivi loomelinnaku piirkond, uued toidukohad on tekkinud ka Admiraliteedi basseini arendusalale ja Rotermanni piirkonda.