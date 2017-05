Pealtkuulatud kõned: politseitöötaja aitas hankevõitu sepistada

Kokkuleppemenetluses 2015. aastal süüdi mõistetud kolme politsei- ja piirivalveameti (PPA) töötaja kohtutoimik paljastab, kuidas varuosade ostmise hankel hankija ja varuosi müüva hulgimüüja Mercantile esindaja omavahel suhtlesid, kirjutab Äripäev.

PPA töötajast riigihankekomisjoni liige Heigo Kõrge rääkis kapos ülekuulamisel, et soovitas 2014. aasta algul Mercantile müügidirektorile Andrus Pärnale ettevõttel osaleda riigihankel.

„Pärn oli sellega nõus ja andis minule soovitusi, kuidas hankedokumentatsiooni koostada,“ selgitas Kõrge siis. Mõni nädal hiljem said nad uuesti kokku ja Kõrge näitas Pärnale riigihanke dokumente ja lähteülesannet. „Pärn vaatas need dokumendid ja lähteülesande üle ja teatas, et ma pean neid veel korrigeerima ja parandama,“ teatas Kõrge.

