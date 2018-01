"Pealtnägija" | Kas Estonian Airi töötajate hagi võib viia pankrotti ka Nordica?

"Pealtnägijas" rääkisid Estonian Airi pankrotipessa kümneid tuhandeid eurosid palgaraha jätnud töötajate esindajad, et kui ekstöötajate hagi on edukas ja Nordica tunnistatakse Estonian Airi õigusjärglaseks, tulevad kaasa kõik teised nõuded ja järgneb rahvusliku lennufirma uus pankrot.

Jõulude eel algas ilma suurema tähelepanuta Estonian Airi endiste töötajate protsess Nordica vastu. Nõude nurgakivi on väide, et Nordic Aviation Group ehk NAG on Estonian Airi õigusjärglane või juriidilises kõnepruugis - toimus üleminek. Tegu on niigi Eestis harukordse massihagiga, aga selle tegelikku tõsidust ja võimalikke tagajärgi pole õieti seni lahti räägitud. Panused on palju suuremad kui 1,7 miljonit eurot saamata töötasusid. Kui ekstöötajate hagi on edukas ja Nordica tunnistatakse Estonian Airi õigusjärglaseks, tulevad kaasa kõik teised nõuded ja järgneb rahvusliku lennufirma uus pankrot.

Endiste töötajate esindaja, vandeadvokaat Jüri Sirel ütleb, et ei ole ju mõeldav, et üks lennundusettevõte lõpetab kell 12 öösel ja 12.01 alustab teine. "NAG tegutseb samal turul, samade lennukitega, samad juhtivtöötajad, samad töötajad, absoluutselt kõik on samad. Samad lennuajad, samad sihtkohad, ma ei tea, sama pardaajakiri," täiendab teine advokaat Kalle-Kaspar Sepper.

On töötajaid, kel jäi pärast töötukassa hüvitisi saamata 9000 eurot, aga leidub näiteks piloote ja endisi keskastme juhte kelle nõue on ka ligemale 70 000.

Riik kui aferist?

Loe veel

Sisuliselt süüdistab hagi, et riik käitus nagu kõige halvem aferist, mis on seda paradoksaalsem, et samal ajal edendab ta ise maksejõuetusõiguse reformi, et selliseid otste vette laskmisi ei oleks. "Eesmärk on see, et selliseid skeemitamisi ja tühjasid pankrotimenetlusi oleks aina vähem, aga samal ajal MKMi kaudu siis Estonian Airi asjas me näeme sellist musternäidet, mismoodi tegelikult on ettevõte viidud teise kohta üle ja väidetakse, et on uus keha ja tema millegi eelneva eest ei vastuta," rääkis Sirel.

Nordica juht Jaan Tamm lükkab väited ümber. "Muide, see oli ka Euroopa Komisjoni soovitus, et kui me anname teile negatiivse otsuse, tehke uus firma nullist. Tegelikult see äriplaan, tegevuskava, on kõik Euroopa Komisjoni poolt valideeritud."

Ka pool aastat pärast pankrotti avaldatud riigikontrolli audit ütleb, et Estonian Airis põletati suurejooneliselt raha, aga Nordica sünnil keelatud üleminekut ei toimunud. Võtmekoht on, et Nordica liisis algul lennukid koos meeskondadega Sloveenia kompaniilt Adria, mida erialaterminoloogias nimetatakse wet-liisinguks, ja läks alles ajapikku üle oma inimestele.

Michal: "Me kõik teame, mida see tähendab."

"Pealtnägija" käsutuses on aga Estonian Airi pankrotti mineku päeval filmitud video töötajatega peetud koosolekust, kus toonane majandusminister Kristen Michal räägib, et oma väljaütlemistes peaksid kõik ettevaatlikud olema. "Miks me ei ole saanud seda väga avalikult välja öelda, siis siin on konkurentsiasjades üks oluline nõue, mida ka Euroopa Komisjon nõuab ja miks me oleme olnud hästi ettevaatlikud oma väljaütlemistes ja sõnumites, on see, et äri ei tohi üle minna," rääkis Michal.