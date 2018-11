"Pealtnägija": praamiäri rahastajate sõnul püüab Leedo neile külma teha

Ülemaailmse finantskriisi tõttu jäi aga kapitalist väheks, toonases vääringus üle miljardikroonist laevatellimuse laenukoormat oli raske teenindada ning kampa kutsuti neljas suurärimees - kinnisvaraärimees ja EfTEN Capitali osanik - Olav Miil, kelle idee oli laevad valmis ehitada ja edasi müüa.

"Meie mõte oli see, et müüme maha, saame oma pandud raha koos kasumiga tagasi. Me lootsime seda saada ja that's it, tehtud!" selgitas Miil.

Investorid panid laevahankesse kokku ligi 240 miljonit krooni isiklikku raha, lisaks saadi Norra riigi käendusel pangalaen 1,2 miljardit krooni.