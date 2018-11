Peaminister lubab ülerahvastatusele leevendust: järgmisel aastal ostetakse Elronile kolm uut rongi

"Järgmisel aastal on vähemalt kolme rongi soetus kavas, mis kindlasti annab võimaluse kiiremaks ja mugavaks liikumiseks," lubas peaminister Jüri Ratas Delfile.

Kui Delfi rongiostuplaanide kohta Elronilt päris, vastati ettevõtte kommunikatsiooniosakonnast, et nendeni rongide ostuinfo jõudnud ei ole.

Küsimust edasi riigiettevõtte Elroni üldkoosolekule, majandus- ja taristuministrile Kadri Simsonile suunates nentis tema, et uute rongide soetamisvajadus on Keskerakonna valimisplatvormis, kuid jättis kinnitamata konkreetse rongide arvu nagu käis selle välja Ratas. Selge on see, et enne valimisi ei hakka keegi rongihanget tegema.

"[Oma valimisplatvormis ] peame silmas viie vaguniga ekspressronge, mille maksumus on ühiku kohta kõrgem, kui oli 2014. aastal teenistust alustanud 20 diiselrongil. Otsuse uute rongide ostmiseks saab teha järgmisel aastal, kui hakatakse kokku panema 2020. aasta riigieelarvet. Millal rongid liinile jõuavad ja palju maksavad, sõltub rahalistest võimalustest ja hanke tulemusest," ütles Simson Ratase lubadust kommenteerides.

Simson rõhutas ka asjaolu, et praegu sõitvate "porgandite" peale kulub juba praegu väga palju raha. "Varem soetatud diiselrongide kapitalirendi tagasimaksed kestavad 2034. aastani mahus 10 miljonit eurot aastas. Samuti tähendab uute rongide ja liinimahu suurenemine automaatselt Elroni dotatsioonivajaduse kasvu. Juba tänavuses eelarves lisas valitsus Elronile dotatsiooniks 9 miljonit eurot enam kui aasta varem, mis läks suurenenud raudtee kasutustasu katmiseks," selgitas Simson.