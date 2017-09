Peaminister Ratas arutas volinik Moscoviciga digimajanduse õiglast maksustamist

Peaminister Jüri Ratas kohtus täna Euroopa Komisjoni majandus-, rahandus-, maksundus- ja tollivolinik Pierre Moscoviciga, et arutada digimajanduse maksustamist, teatas Valitsuse kommunikatsioonibüroo.

„Rahvusvahelised maksureeglid on jäänud ajale jalgu ega arvesta digitaalset vara ja lahendusi kasutavate ettevõtete eripäradega. Seetõttu maksavad digitaalseid lahendusi kasutavad ettevõtted vähem makse kui nii-öelda tavapärased firmad. Avalikkuses räägitakse sel teemal eelkõige internetihiiglastest nagu Google ja Facebook, kuid tegelikult puudutab see kogu digimajandust. Küsimus on õiglases maksustamises ning kus ja mis ajahetkel makse makstakse,“ märkis peaminister Ratas ning lisas, et töötama peaks pikaajalise üleilmse lahendusega, sest digimajandus ei tunne riigipiire.

Ratas ja Moscovici arutasid täna Tallinnas algava Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite mitteametliku kohtumise eel ka Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu tulevikku ning ELi tolli infosüsteemide keskse arendamise väljavaateid.

Ratase sõnul on just praegu õige aeg rääkida euroala uuendamisest ja vähendada võlakoormust, sest Euroopa majandus kasvab jõudsalt juba viiendat aastat järjest. ELis kehtivad praegu ühised tollireeglid, aga nende täitmiseks mõeldud infosüsteeme arendab iga riik eraldi. „28 erineva tolli infosüsteemi arendamine ei ole tõhus,“ leidis Ratas.

Nii digimajanduse maksustamist, euroala tulevikku kui ka tolli infosüsteemide ühtset arendamist arutavad täna ja homme Tallinnas kohtuvad ELi majandus- ja rahandusministrid.