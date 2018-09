Peaminister Ratas kohtub täna IT-kogukonnaga. Mida on plaanis arutada?

Tänane arutelu on jätkuks möödunud nädalal toimunud valitsuse majandusarengu komisjonis räägitule, kus leiti, et toetusmeedet iduettevõtete arenguks on vaja, kuid milline see täpselt olema saab, selgub rahandusministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüüsi tulemusel.

Veel räägitakse ümarlaual, kuidas kasvatada edutech (educational technology) osakaalu startup sektoris. See tehnoloogia võimaldaks radikaalselt uuendada nii haridust, kui haridustehnoloogiaid loovat majandussektorit.

Kohtumisel tutvustatakse Startup Estonia visioon 2020+, mis on kokku pandud Eesti iduettevõtete kogukonna poolt ning võtab enda alla mõtted, ideed ja peamised suunad tulevikuks.

Ümarlaual saavad iduettevõtjad peaministrilt kutse 15.-16. oktoobrini Tallinnas toimuvale digitippkohtumisele (Tallinn Digital Summit)