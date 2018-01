Peaminister Ratas nõudis Davosis Ukraina võimukandjailt, et Eesti maksuparadiiside nimistust kohe eemaldataks

Peaminister Jüri Ratas ütles täna Davosis Ukraina rahandusminister Oleksandr Danõljukile, et Eesti tuleb viivitamatult eemaldada nii-öelda maksuparadiiside nimekirjast. Ärileht kirjutas eelmisel nädalal, kuidas Ukrainas äri ajavad Eesti ettevõtjad on šokis, kuna Ukraina lisas meie riigi nö kahtlaste riikide nimekirja.

„Eesti liigitamine Ukrainas nii-öelda maksuparadiisiks on kahetsusväärne eksitus, mis tuleb koheselt lahendada. Praegune olukord tähendab, et Ukrainas tegutsevatel Eesti ettevõtetel on tekkinud põhjendamatud rahalised lisakohustused ning nad kannavad seetõttu iga päev kahju. See on vastuvõetamatu olukord.“ Sellist seisukohta väljendas Ratas täna kahele Ukraina võimukandjale, peale vestluse rahandusminister Danõljukiga tuli sama teema jutuks ka telefonikõnes Ukraina peaminister Volodõmõr Groismanile.

„Eesti ja Ukraina on OECD liikmetena kokku leppinud, et vahetavad omavahel maksu- ja finantsteavet. Seetõttu tulnuks Ukrainal Eesti maksusüsteemi puudutavate küsimuste korral meiega ühendust võtta ja arusaamatused selgeks rääkida. Ükski teine riik maailmas ei näe Eestit maksuparadiisina. Eesti on Euroopa Liidu ja Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liige ning meie maksupoliitika vastab kõigile rahvusvahelistele nõudmistele ja standarditele, samuti Ukraina seadustele.“

Ukraina peaminister ja rahandusminister kinnitasid peaministri büroo teatel, et tegelevad küsimusega, rahandusminister lubas olukorra lahendada.