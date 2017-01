Peaminister Jüri Ratas vastab täna kell 15 Riigikogus vabaerakondlaste arupärimisele Rail Balticu (RB) kohta.

Vabaerakondlased tahtsid vastuseid järgmistele küsimustele:

1. Milline on RB ja sellega kaasnevate muude rajatiste ja ehitiste rahastusskeem ja kuidas see suhestub pikaajalises perspektiivis riigi eelarvestrateegiaga? Kui suur on Eesti loigu iga aastane ülalpidamiskulu, mida kaetakse riigieelarvest?

2. Kas ja kuidas RB võimendab olemasolevat raudteevõrku? Praegu raagivad RB ametnikud, et vana Pamu trass tuleb ules vOtta, aga missugune on valitsuse ametlik plaan ja pikaajaline kava terve raudteevõrgu osas tervikuna?

3. Milline on projekti tasuvus (k.a. periood) ja ärimudel ning millised on võimalused ebasobivate asjaolude ilmnemisel selle muutmiseks?

4. Miks ei ole projekti juhitud läbipaistvalt? Millal avalikustatakse kõik RB-ga seotud dokumendid, analüüsid (majanduslikud, sotsiaalsed, keskkonnalased jt), uuringud ja nende lähteülesanded?

5. Vastutus kolme niigi vahel ei ole selgelt jaotatud. Praegu on täiesti arusaamatu, kes projekti edu või ebaedu eest vastutab. Kas RB-d haldavad kolm Balti riiki ühiselt või igaüks oma territooriumil eraldi? Kuidas on vastutus jaotatud?

Riigikogust näeb siit striimülekannet kell 15