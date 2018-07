Peamiselt noortele hooaja- ja suvetööd pakkuv portaal lööb Baltikumis laineid

Foto: Kuvatõmmis

Töövahendusportaaliga Workis liitus juunis Balti riikides 10 000 uut kasutajat. Sel kevadel Eesti turule tulnud portaalil on täna ligi 44 000 kasutajat kõikides Balti riikides. Töölepingu on sõlminud ligi 9500 inimest ja tööpakkujaid on tänaseks ligi 200. Workis on tööandjale kui ka -otsijale tasuta.