Peapiiskop Urmas Viilma: soovime, et raha eraldamine kirikule oleks seadusega kooskõlas

Urmas Viilma intervjuu Foto: Andres Putting

Õiguskantsler Ülle Madise on seisukohal, et viis, kuidas valitsus sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks kirikutele raha eraldas, pole seadustega kooskõlas. EELK peapiiskop Urmas Viilma väitel pole just seetõttu rahaeralduse leping siiani allkirju saanud.