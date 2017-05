Peened eined ELi eesistumisel: riigikantselei arvestab ministri õhtusöögi hinnaks 65 eurot

Riigikantselei on välja kuulutanud eraldi hanked Eesti eesistumise ajaks lõuna- ja õhtusöökidele toitlustajate leidmiseks. Söögikordade eeldatavad hinnad küündivad kuni 65 euroni inimese kohta. Mõlemad hanked võitis Carmen Catering.

Eesti eesistumise perioodil 1. mai kuni 31. detsember 2017 toimuvad Tallinnas riigikantselei korraldamisel lisaks muudele üritustele mitteametlikud kõrgetasemelised kohtumised, visiidid ja konverentsid ning Eestisse saabuvad EL-i riigi- ja valitsusjuhid, ministrid ja teised juhtivametnikud. Kokku tähendab see hinnanguliselt 39 tööpäeva jagu sündmusi ning nende jooksul ennustatavalt rohkem kui 30 õhtusööki, mille tarvis kuulutas riigikantselei välja toitlustushanke maksumusega 700 000 eurot. Selle võitis Argmar Grupp ehk Carmen Catering kaaspakkujaga Event Catering OÜ.

Lisaks tegi riigikantselei eraldi hanke (samuti maksumusega 700 000 eurot) lõunasöökide ja kohvipauside toitlustuspartneri leidmiseks. Ka selle võitis Argmar Grupp.

Hankedokumentidest selgub, et näiteks õhtusöökide puhul on ministrite ja muude kõrgemate külaliste puhul arvestatud kolmekäigulise õhtusöögi maksumuseks 65 eurot inimese kohta. See summa ei sisalda jooke. Menüü koostamiseks on pakkujale ette antud märksõnad: Eesti köök kombineeritud Euroopa klassikalise köögiga, mitmekülgne ja innovaatiline, elamuslik, hooajaline, värske, tervislik.

Delegaatide õhtusöögi hinnaks on eeldatavalt 40 eurot inimese kohta ning tugipersonali puhul on arvestatud buffee-õhtusöögiga ja 20 eurot inimese kohta.

Kui õhtusöögid toimuvad eri restoranides, siis lõunasööke korraldatakse Kultuurikatlas. Lõunasöögi eeldatavaks maksumuseks ministrite puhul on kolmekäigulise töölõuna puhul 40 eurot külalise kohta. Hinnas sisaldub kohv ja tee. Hinnas ei sisaldu pudelis joogid.

Kui ministrite, delegaatide ja tõlkide kogu päeva kohvipauside eeldatav menüü maksumus on 15 eurot külalise kohta, siis pressi ja tugimeeskonna kogu päeva kohvipausi menüü eeldatav maksumus on 4 eurot külalise kohta.