Peep Sooman: Keskerakonna valimislubadus on nagu steroidide süstimine: alguses jooksed küll kiiremini, aga pärast sured ära

Soomani sõnul on sellesse lubadusse kodeeritud väga kiire hinnatõus ning ka pankade halbade laenude kasv.

„Inimesel, kes enda raha sisse ei pea panema, on täieseti ükskõik, kuipalju ostetav asi maksab,“ lausus Sooman, lisades, et inimene suhtub lihtsalt sellisel juhul asjadesse teisiti. Sooman võrdles seda USA Obama-aegse nn õiglase eluaseme reegliga (fair housing rule). USA väljaanded on kirjutanud, et USA samm andis hoobi kohalikele omavalitsustele, mitte ei aidanud ebavõrdust vähendada.

Keskerakonna riigikogu valimisplatvormi töörühma juht Tanel Kiik on varem öelnud, et noortel peredel on oluline kindlustunne ühise tuleviku osas ning noortel peredel on keeruline kokku saada ka näiteks 10% omafinantseeringut, mis on vajalik KredExi eluasemelaenu käenduse saamiseks.

Lisaks on Soomani sõnul Keskerakonna valimislubadust Eestis raske rakendada, sest seaduse kohaselt ei tohi üle 15% eluasemelaenudest olla ilma omafinantseeringuta.

„See lubadus on kui steroidide süstimine: alguses jooksed küll kiiremini, aga pärast sured ära,“ lausus ta.