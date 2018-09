Peep Sooman Koplist: sealne elukeskkond muutub, kui kohalikud kriminaalid üksteist maha on löönud

„See, et paradigma muutus toimub viie aastaga on ülimalt optimistlik. Tegelikult on see täiesti ebareaalne," alustab Sooman. Kui tema 20 aastat tagasi kinnisvaramaaklerina alustas, siis ei olnud tänasest Kalamajast veel juttugi. Seda hakati intensiivselt arendama ja muutus toimus seal 10-15 aastaga. Kalamaja piirneb aga Vanalinnaga ja kohalik kogukond on teinud ära tohutu töö nii turvalisuse kui mainekuvandi parandamisel.

„Kopliga on see lugu, et need, kes seal elavad, nemad on harjunud selle eluga, aga kui võõras läheb õhtul hämaras Koplisse jalutama, siis seal ei ole tegelikult midagi muutunud," ütles Sooman.

„Need inimesed, kes seal täna elavad, see kriminogeenne seltskond, peavad enne üksteist maha lööma, et seal muutused tuleks," arvab Sooman ja nendib, et neil inimestel ei ole ka kuhugi minna. Kuna omandireform ja erastamine on eilne päev, siis ei ole ka mingeid mõistlikke ärilisi meetmeid, kuidas neid inimesi sealt ära saaks."

Sooman ütleb, et kui Tallinna kesklinn on silla üks ots ja Kopli liinide uus arendus on teine ots, siis vahepealne ju ei muutu. Silda ei ole. Ka see peab korda saama. Paratamatult, kui vaadata ka mujale maailma, on Kopli ikkagi geto ja jääb selleks seni, kuni Tallinna linn inimesi täis saab.