Peep Sooman: "taksojuhid" on taas kinnisvaraturule tulnud ning see võiks meid ettevaatlikuks teha

Mis täna Harjumaa korteriturul toimub?

Palju on juurde tulnud uusarendusi, seda nii Tallinnasse kui Harjumaale. Korteriarendusprojekte oli veel poolteist aastat tagasi 76, täna 120. Jääk on kasvanud, aga nõudlus on väga suur. Tallinnasse tuleb praegu elanikke juurde. Pidev nõudlus on umbes uuele 2000 korterile, sest umbes nii palju lisandub aastas pealinna ka leibkondi, järelturul aga pakkumisi napib.

Räägimegi järelturust. Mis seal näha on?

Siin on ilmselge defitsiit ning hinnad on kõrgeks läinud. Pakkumisi on vähe. Mitu aastat tagasi sai alguse rahvasport nimega üüriäri. 2017. aastal oli selle kulminatsioon. Kui enne ostsid kortereid välja üürimiseks keskmisest jõukamad inimesed. Tegid sellest endale ühe pensionisamba. Nüüd, ilma solvamata ühtegi ametit, on nn taksojuhid võimsalt üüriturule tulnud. See näitab, et segment hakkab üle kuumenema. Kortereid ostavad erinevate eluvaldkondade inimesed, kelle sissetulek ei ole kõige kõrgem. On tekkinud arvamus, et kui sul ei ole üürikorterit, siis sind ei ole olemas. Aga kui võtad ükskõik millise majandusõpiku, siis on seal kirjas, et kui ühiskonnas tekib mingi selline paradigma muutus, siis peaks see tegema murelikuks. Võtame või bitcoini. Paljud vaatasid, et see on äge asi, kui hind oli juba üle 15 000 dollari. Selle mängu nimi on „mis saab valesti minna?".