Peeter Ernits: mu käsi tõrgub Laari poolt hääletamast. Eesti panga nõukogu esimehe koht pole sotsiaalne töökoht

Järgmisel nädalal otsustab riigikogu, kas Mart Laar jätkab Eesti Panga nõukogu esimehena. Keskerakondlane Peeter Ernits teatas sotsiaalmeedias, et tema käsi tõrgub rohelist nuppu vajutamast.

„Head sõbrad, vaatasin oma järgmise nädala tööplaani- teisipäeval pean hääletama Mart Laari kinnitamise poolt Eesti panga nôukogu esimeheks. Minul käsi tôrgub rohelisele nupule vajutamisel. See pole sotsiaalne töökoht, olgu Mardi teened millised tahes,” kirjutas Ernits Facebookis. „Eesti riik on liiga tôsine asi, et siin tôsise näoga lolli mängida. Ja minu maameestest sôpradele oleks see näkku sülitamine. Head sõbrad, andke nôu, mida ma peaks tegema?”

Laari praegused volitused lõpevad 12. juunil. President Kersti Kaljulaid on teinud riigikogule ettepaneku nimetada Mart Laar ka uueks ametiajaks panga nõukogu esimeheks.

President põhjendas, et kahekordne peaminister Mart Laar on oma mitmekülgsete teadmiste ja juhtimiskogemusega sobiv inimene täitmaks Eesti Panga Nõukogu esimehe rolli. Ta on viie aasta jooksul tõestanud oma sobivust sellesse ametisse.

Eesti Panga Nõukogu esimehena on Mart Laar käivitanud uuel tasemel järelevalve Eesti Panga üle, algatades Eesti Panga tegevuse hindamise protsessi, mis aitab vältida negatiivseid üllatusi. Samuti on ta esimehena toetanud Eesti Panga siseauditi tegevuse viimist uuele tasandile, mis on sealhulgas kaasa toonud selle, et auditi käigus tehtud soovitused on täna tähtajaks täidetud.