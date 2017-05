Peeter Koppel: 3 põhjust, miks automaksu Eestis vaja ei ole

Geeniuse autoportaali kolumnist, investeerimisspetsialist Peeter Koppel selgitab, miks automaksu Eestis vaja pole ja kuidas see meie majandusele mõjuks.

1. Auto on tootmissisend

Igasugused tootmissisenditele kehtestatavad täiendavad maksud pole riigi konkurentsivõime osas just kiiduväärt. Kui sisetarbimisele orienteeritud sektorid saavad tootmissisendite hinnatõusust tingitud kulude kasvu kohalikule tarbijale ilma suure vaevata edasi kanda, siis suures rahvusvahelises ja meie mõistes ekspordiäris käib mäng sageli peenhäälestuse peale.

Arvestades seda, et viimaste aastate tööjõu (inimeste!) puudusest tingitud kiire palgakasv on riiki konkurentsivõimet selgelt vähendanud, võib tootmissisendite täiendav maksustamine osutuda teatud juhtudel õlekõrreks, mis murrab kaameli selgroo. Väärtust ja töökohti loovate eksportööride püsiv kohalolek siinmail on majanduse tervise seisukohalt ilmselt parem, kui eelarveaukude lappimisest tingituna sellega riskeerimine.

2. Auto on paljudel juhtudel objektiivselt vajalik

Viimastel aastatel on nii meil kui meie lähimates riikides süvenenud trend, et inimesed kolivad tõmbekeskustele lähemale, sest just seal on töökohad. Mida parem on taristu (teed) ja mida uuemad/kvaliteetsemad on liiklusvahendid, mis neil liiguvad, seda suurem on raadius tõmbekeskuse ümber, kus elada saab. Seda parem on nende elukvaliteet, kes elavad keskusest veidi kaugemal.

Selle raadiuse suurendamiseks poleks vast mõtet head, uut, turvalist ja säästlikku sõiduvahendit kellegi jaoks maksuga kaugemale lükata. Auto on tõmbekeskuste ümber elamiskõlbuliku raadiuse suurendamiseks objektiivselt vajalik komponent.

Kolmanda põhjuse saad teada lugedes Geeniuse autoportaali.