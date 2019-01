Peeter Koppel: Rahatrükk on läbi. Kas sellega on asi korras?

"Minu arvates võiks euroga seoses igasuguse tähistamisega piiri pidada, sest nii euro ise kui rahatrükk ei ole projektid, mida oleks võimalik õnnestunuteks lugeda," märgib Koppel, lisades, et euro suurim võit on see, et ta jätkuvalt olemas on.

Rahatrükk oleks tema sõnul lahendus siis, kui probleemiks on likviidsus, mitte aga aastakümnete pikkune vildakas majandusmudel: "Seega võib julgelt öelda, et rahatrüki lõpp ei tähenda seda, et midagi oleks korras – ei tähenda ka seda et Euroopa (Euroala) oleks taas tagasi faasis, mida oleks võimalik kokku võtta kui business as usual," sõnab analüütik.

