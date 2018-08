Peeter Koppel: Türki investeerimiseks on veel liiga vara

Reaalmajanduse mõistes ei saa kahtlustki olla – Türgi majandus liigub väga tõsise surutise suunas ning riigi finantssektor saab sellest kõvasti haiget. See omakorda tekitab vajaduse võtta midagi ette riigi tasandil, sest pankade halvaks läinud laenud võivad viia alla finantssüsteemi tervikuna. Olukorda süvendavad Türgi finantsturud on sisuliselt aasta algusest olnud vabalanguses väliste mõjurite tõttu, kui peamiselt siiski seetõttu, et riigi praegused majanduspoliitika ohjajate käitumise puhul ei ole enam võimalik kasutada isegi sõnapaari „kaootliline improvisatsioon.“

Seega võib öelda, et olukord riigis on majanduse mõistes siiani morn ning paranemisest saab rääkima hakata alles siis, kui lisaks väga odavale valuutale ja fundamentaalsete mõõdikute kohaselt odavatele varade hindadele on järele tulnud ka (reaal)intressimäärad ning selle kõigega kaasneb ka arusaam, et päris nii ei saa asju ajada. Seni, kuni kaks viimast eeldust pole täidetud, on Türki investeerimiseks minu hinnangul vaatamata fundamentaalselt odavatele varade hindadele veel liiga vara.