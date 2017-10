Pelmeenikuningas läks pankrotti

Harju maakohus kuulutas eelmisel nädalal ametlikult välja pelmeenikuningas Alexander Musarovi eraisiku pankroti. Ärileht kirjutas pelmeenitööstuse Uvic probleemidest viimati juunis.

Eelmisel suvel paistis Uvicul kõik hästi minevat. Musarov rääkis Postimehele plaanist rajada Novgorodi mastaapne toidutööstus. Selle aasta lõpus oleks pidanud käima minema kartulitehas, seejärel mitmetuhandepealine seakasvatus, veel rapsiõlitehas, jäätisetehas jne. Juttu oli mitmesaja inimese palkamisest.

Projektil paistis olevat Vene võimude toetus ja nii investeeris Musarov sinna 8 miljonit eurot. Selle aasta veebruaris tuli aga ootamatu pööre - Venemaa kehtestas impordikeelu enamikele Euroopa Liidu toiduainetööstustele ja sealhulgas ka Uvicule. Uvicul keelati Venemaale eksportida liha, pelmeene ja valmistoitu. Hiljem keeld küll osaliselt tühistati.

Juunis andis Uvic kohtule sisse saneerimisavalduse. Saneerimisnõustajaks määras kohus vandeadvokaat Tambet Mullari, kes pidi juuli keskel esitama ka saneerimiskava. Augustis kirjutas Äripäev, et Uvic pannakse oksjonile. "Otsin partnerit, kes minuga koos töötaks," ütles Musarov lehele. Ta märkis, et saneerimise raskeim osa on läbirääkimised panga ehk suurima võlausaldajaga.

Musarov käendas Uvicu laene

Musarovi võlausaldajate esimene üldkoosolek toimub oktoobri lõpus. Pankrotihalduriks määrati Ly Müürsoo, kelle sõnul on Musarov käendanud Uvicu võetud laene.

"Mulle teadaolevalt on tal isiklikud käendused. Nendel võlausaldajatel on õigus pöörduda nii Uvicu kui Musarovi poole," märkis Müürsoo. Musarovi võlad ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodes, millest osad on võetud ka Venemaalt.

Musarov ei tohi ilma kohtu loata olla enam ka ettevõtte juhatuses. "Eilse päeva seisuga pole ta kohtule taotlust mulle teadaolevalt esitanud," sõnas Müürsoo.

Majandusaasta aruanne esitamata

Mullust majandusaasta aruannet Uvic esitanud pole, kuid krediidiinfo andmetel on maksuvõlg kerkinud juba 1,1 miljoni euroni. 2015. aasta kohta esitatud aruande järgi oli ettevõtte käive koos tütarettevõtetega 12,1 miljonit ja kasum tubli 1,3 miljonit. Võlgu oli Uvicul 3,7 miljonit, millest 2,9 miljonit kuulusid maksmisele 12 kuu jooksul. Ettevõttel oli aga suur jaotamata kasumi jääk, tervelt 12 miljonit.

AS Uvic asutati juba aastal 1993. Ettevõtte veebilehe andmetel alustati tööd 120 ruutmeetrisel rendipinnal kuue töötajaga. Sealt edasi algas aga kiire kasv. Enne Eesti EL-iga liitumist ehitati uus tehas, investeeringu suuruseks oli 15 miljonit eurot.