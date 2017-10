Pelmeenitootja pankrotiga kõrbevad ka 1,5 miljonit laenu andnud investorid

Harju maakohus kuulutas välja pelmeenitootja Uvici omaniku Aleksandr Musarovi eraisiku pankroti. Musarov käendas aga veel 2015. aastal isiklikult Uvici 1,5 miljoni eurost võlakirjaemissiooni, mille intressimakseid ei ole investorid näinud juba selle aasta kevadest. Suure tõenäosusega tuleb paarikümnel investoril kõrge riskitasemega, ent suurt tootlust lubatud investeeringust suu puhtaks pühkida.

Aktsiaseltsi Uvic maksuvõlg ulatub üle miljoni euro ning ettevõte on saneerimisel. Äripäeva andmetel on firma suuri summasid võlgu ka pankadele.

2015. aastal Uvicil 3-aastase võlakirjaemissiooni korraldamist nõustanud Redgate Capitali juht Aare Tammemäe ütles Ärilehele, et 1,5 miljoni euro ulatuses korraldatud emissiooni tagatiseks oli omaniku ehk Musarovi isiklik käendus (kelle eraisiku pankrot just välja kuulutati) ning OÜ Uvic Estonia käendus. Ta ei varjanud, et investorite olukord ei ole kiita.

"Kuigi võlakirja lõpptähtaeg on novembris 2018, ei ole UVIC emitendina täitnud oma intressimaksete kohustust alates maist 2017. Tagatisagent UAS Tagatisagent OÜ, TGS Baltic on alustanud protsessi tagatiste realiseerimiseks, st käenduste ja garantiide sissenõudmiseks. Hetkel on raske öelda milliseks kujuneb võlakirjainvestorite kahju suurus," ütles Tammemäe.

Tema sõnul jäi laenuandjate ring 20 kanti, kellest "peamiselt Eesti jõukad eraisikud ja family office tüüpi kliendid". Tegu polnud ka avaliku emissiooniga, küll aga oli lubati võlakirja intressiks kõrget 10 protsenti, mis tähendab, et see ongi kõrgema riskiastmega laen.

Siiski lisas Tammemäe, et tagatisagendi arvates investoritel lootust midagi tagasi saada. "Musarovil oli siiski erinevaid varasid, mis ei olnud otseselt seotud Uviciga. Lisaks käendus Uvic Estonialt. Kui palju põhiosast tagasi saadakse, on hetkel raske hinnata. Eks võlakirja intress (10%) peegeldas ka kõrgemat riskitaset - see on nn. high-yield ehk kõrgema riskisusega võlakiri."