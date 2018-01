Pensionäripaari pahameel ühisdeklaratsiooni kadumise üle: valitsus vassib võitmise lubadustega, meie pere jääb 150 eurost ilma

Sellest aastast rakenduva tulumaksureformiga, mis peaks väikese sissetulekuga inimeste elujärge parandama, kaob ära senine abikaasade ühise tuludeklaratsiooni esitamise võimalus. Muudatus puudutab juba eelmisel aastal saadud tulu deklareerimist.

Pensionäridest abikaasad on samuti saanud senini esitada ühist tuludeklaratsiooni. See on olnud kasulik, kui ühe abikaasa pensionilt on makstud tulumaksu, teise pension on aga olnud väiksem.

Ärilehega võttis ühendus pensionäridest perekond, kes on varasematel aastatel saanud kevadeti ühist deklaratsiooni esitades riigilt tagasi 150 eurot. Nüüd tuleb sellest aga suu puhtaks pühkida, sest ühisdeklaratsiooni eelmise aasta eest nad esitada ei saa. Seda vaatamata sellele, et ühe abikaasa pension küll ületab 500 euro piiri, kuid teisel jääb oluliselt sellest allapoole.

„See on ikka suur pettumus. 150 eurot on pensionäri jaoks suur summa ja olime sellega arvesatnud,“ lausus Ärilehega vestelnud Tõnu. „Senine retoorika on ju valitsusel olnud, et kõik madala sissetulekuga inimesed võidavad ja kaotavad vaid üle 2100 euro kuus teenijad või head palka saavad tööl käivad pensionärid,“ oli ta nördinud. "Eks see sigadus on. Ühelt poolt justkui antakse, aga teiselt poolet võetakse rohkem ära. Aga loodame,et elame selle valitsuse ka üle," lausus ta.

Maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialisti Hannes Udde selgitas, et tõepoolest, alates 2017. aasta tuludeklaratsioonist, mis esitatakse 2018. aasta veebruaris/märtsis enam ühisdeklaratsiooni esitada ei saa.

Loe veel

Küll aga, kui üks abikaasa ei saa tulu või saab tulu (nt 1 päeva töötasu, üüritulu vm) alla 2160 euro aastas, siis saab ta kasutamata maksuvaba osa üle anda teisele abikaasale, kui abikaasade maksustatav tulu ei ületa 50 400 eurot kalendriaastas.

Abikaasad saavad jätkuvalt jagada tema sõnul aga mahaarvamisi: 1) eluasemelaenu intressi ja koolituskulu maksustatavat tulu ületava summa või selle osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus. 2) laste maksuvaba tulu kasutamata jääva osa võib abikaasale üle kanda, kui abikaasade varasuhteks on varaühisus.

Statistikat, kui palju pensionärid ühisdeklaratsioone on esitanud ning palju riigilt raha tagasi saanud, maksu- ja tolliametil ei ole.

2016. aasta deklaratsioonide alusel saavad Udde sõnul hakata abikaasale üle andma kasutamata 2160 eurot maksuvaba osa ca 14 800 inimest.