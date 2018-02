Pensionifondid on optimistlikud: kui palju meie pensioniraha soovivad nad lähiajal Eestisse investeerida?

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Fondihaldurite Liit korraldasid Eesti ettevõtetele seminari, kus tutvustasid pensionifondide võimalusi investeerida Eesti ettevõtetesse.

Pensionifondid peavad realistlikuks, et Eestisse investeeritakse 5 aasta jooksul 1-2 miljardit eurot.

„2015. aastal toimunud seadusemuudatused on tekitanud soodsa keskkonna ning Eesti majanduskeskkond on investeeringuid soosiv. Tänaseks on maht juba piisavalt suur, et teha otseinvesteeringuid. Me peame realistlikuks, et Eestisse investeeritakse 5 aasta jooksul 1-2 miljardit eurot," ütles Eesti Fondihaldurite Liidu esimees Mihkel Oja. „Me oleme jõudnud nii kaugele, et pensionifondid konkureerivad pankadega finantseerimistoodete pakkumisel, sest alternatiivid on kallid: börsid on pikalt tõusnud ja intressimäärad on madalad. Võimalus toetada majanduskasvu on lisaboonuseks. Ma prognoosin, et viie aastaga kasvab pensionifondide maht 3,8 miljardilt 7 miljardile," rääkis Mihkel Oja.

„2017. aastal suurenesid oluliselt investeeringud Eestisse: LHV pensionifondid tegid otsuseid 170 miljoni eest, Swedbanki pensionifondid 66 miljoni eest. LHV ja Swedbanki fondid investeerisid Eestisse 110% riigi poolt nendesse fondidesse tehtud sissemaksetest. Ka investeeringute vorm on muutunud: varem investeeriti läbi teiste fondide ja börsi, praegu ja tulevikus tehakse rohkem eeskätt otseinvesteeringuid. Lisaks on loomisel ainult Eestisse investeeriv II samba pensionifond," rääkis Mihkel Oja.

„Mida rohkem ettevõtjad kasutavad kohustusliku kogumispensioni varasid Eestisse investeerimiseks, seda parem. See aitab muulhulgas kaasa nii Eesti majandusarengu kui konkurentsivõime kasvule," ütles kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts. „Kaubanduskoda on pikka aega selle vajalikkust rõhutanud pensionifondidele, aga ka riigile takistuste kõrvaldamiseks. On rõõm, et eelmise aasta viimases kvartalis kasvasid pensionifondide varade investeeringud hüppeliselt. 2016. aasta neljandas kvartalis investeeriti pensionifondide varasid Eestisse vaid 5,56 protsenti, nüüd aga 9,59 protsenti," selgitas Palts.