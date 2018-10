Pensionifondide üks suurim Eesti investeering lõppes ootamatult

Graafikul on üsna ühel pulgal Luminori võlakirjad ja Eften kinnisvarafond umbes 65 miljoni euroga.

Luminori võlakirjadega on selline lugu, et see investeering on pensionifondidele “ootamatult” lõppenud. Kaks päeva tagasi lunastas Luminor ennetähtaegselt võlakirjad.

Pensionifondid istuvad nüüd piltlikult öeldes raha otsas. Iseenesest ei olnud muidugi ennetähtaegne lunastamine üllatav, sest algselt sai Luminor raha kätte kaunis kallilt.

Luminori treasury juht Max Ehrengen ütles Ärilehele, et nad lunastasid senised võlakirjad, et tekitada täiendavat isu uute võlakirjade vastu.

Nimelt lõpetas Luminor kolmapäeval investoritele uue võlakirjapakkumise tutvustuse ringkäigu Balti riikides, Soomes, Rootsis, Suurbritannias, Taanis, Saksamaal, Poolas ja Prantsusmaal. Jutt käib suuremahulisest kolme aastasest võlakirjapakkumisest laiema kuni kolme miljardi eurose võlakirjade emiteerimise programmi raames. Tõenäoliselt võib uueks võlakirjatehinguks minna juba tuleva nädala algul.

Lisaks on Luminoril lähikvartalitel isu teha veelgi võlakirjapakkumisi, kuid nende raames saadava raha hind oleneb võlakirjade pikkusest, investorite huvist ja sarnaste võlakirjade tootlusetasemest.

Mullu detsembris emiteeris Luminor kahe aastase võimaliku varasema lunastusega võlakirjad 65 miljoni euroses mahus. Võlakirja võtsid Swedbanki pensionifondid mahus 30 miljonit eurot ja LHV omad 35 miljoni euroses mahus.