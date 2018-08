Pensionimatemaatika | Kui palju raha on vaja pensioniks koguda?

Kui esitada samale inimesele küsimus uuesti, ausalt ja ratsionaalselt mõeldes oma tuleviku sissetulekule, on ootused tõenäoliselt suuremad kui rahanumber reaalsuses. Selline reality check tuleks meil kõigil aeg-ajalt ära teha. Pensionile jäädes võib puudujääk päris korralik olla, kuna statistika näitab, et keskmiselt hakkab inimene saama vaid 40% oma pensionieelsest palgast, kui ta on raha kogunud I ja II sambasse ehk kohustuslikesse pensionisammastesse. See teeb 400 eurot. Kui kogutud raha on ka mujale paigutatud, on sissetulek ilmselt suurem. Kui pensionile jäänu kõrvalt töötamist jätkab, on sealtki oodata lisaraha. Samas on ilmselt see number siiski paljude jaoks tunduvalt väiksem, kui loodeti või endale tunnistada julgetakse. Reaalsusnui lööb valusalt?

„Aeg ei muuda asju, ise pead neid muutma,“ ütles Andy Warhol. Seetõttu on mõistlik juba varem hakata mõtlema, kuidas oma tulevikku kindlustada ja kukkumine nii kõrge ei oleks. Tuhanded ja sajad tuhanded ei teki ootamatult ja iseenesest ning kogumisvõimalusi on mitmeid. Mõistlik on raha nooremas eas kasvama panna, näiteks III pensionisambasse, alustada investeerimisega või panustada kinnisvarasse. On ju ka ansambel Propeller oma laulusõnades öelnud: „Aeg on raha, aga raha mul ei ole, aega on, kuid alati jääb väheks.“ Laulu nimi, muide, on „Pankrott“.

Uuringud näitavad, et inimesed küll mõtlevad tulevikule, kuid sellest esimesest sammust jääb vajaka. Tegime eelmisel aastal Eesti elanikkonna seas uuringu, mis näitas, et 47% arvab, et tuleviku kindlustamine on neile väga oluline. 10% tunnistab, et on piisavalt mõelnud oma pensionipõlve kindlustamisele. Samas, vaid 4% hinnangul on neil piisavalt säästusid, et tulevikus toime tulla.

Ühest vastust, palju keegi tulevikus pensioni saama hakkab, pole. Inimeste soovid ja võimalused on erinevad. Kuid reality check tasub siiski enda jaoks läbi teha, miks mitte juba täna. Kas tulevik on kindel ja sinu kontrolli all? Kui ei, siis mida saab selle jaoks ära teha?