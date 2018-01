Pensionisammas kaldub üha rohkem suuremat aktsiariski võtvate fondide poole

Kui 2004. aasta lõpus oli konservatiivsete ja tasakaalukate teise samba pensionifondide osakaal teise samba fondides üle kolmandiku, siis läinud aasta lõpuks oli see kahanenud alla viiendiku.

Konservatiivsed pensionifondid ei võta aktsiariske ja tasakaalukad pensionifondid paigutavad kuni veerandi fondi mahust aktsiatesse.

Progressiivsete ja agressiivsete pensionifondide osa on suurenenud 66%-lt 81%-ni. Progressiivsed pensionifondid investeerivad aktsiatesse kuni poole fondi varadest ja agressiivsed teise samba pensionifondid kuni kolmveerandi fondi mahust.

Põhjuseid, miks see nii on, on palju. Aktsiaturgudel on pikas perspektiivis rohkem teenitud, inimeste eluiga pikeneb ja pensionile mineku iga samuti.