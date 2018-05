Pensionisüsteem karjub abi järele

Selleks, et päästa tulevased pensionärid virelemisest, on Eesti kogumispensioni süsteemi juba praegu hädasti raha juurde vaja. Spetsialistide sõnul aitaks sellele kaasa mõistlik tööandjapensioni süsteem, milleks pole aga siiani poliitilist kokkulepet, kirjutab Äripäev.

„Eesti demograafiline tulevik on tume ning pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks ei piisa vaid kogutava raha ümberjagamisest esimeses sambas, vaid kogu pensionisüsteemi on vaja raha juurde leida,“ rääkis LHV fondijuht Joel Kukemelk. Sama meelt on ka teised spetsialistid, kelle sõnul oleks selleks tarvis maksumuudatusi.

Rahandusminister Toomas Tõniste tõmbab aga teemale pidurit. Tema sõnul pole praegusel valitsusel pensionisüsteemis suurte muudatuste tegemiseks mandaati.

