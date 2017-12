PERH-i juht: kui politsei tuleb ja ütleb sulle esimesed ilusad sõnad: rahapesu, kelmus, korruptsioon, siis püüa šokile vaatamata keskenduda

õhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu rääkis Soraineni vestlushommikul "Sinu juhtivtöötaja varastab - mida teha?" kuidas kaks korruptsioonijuhtumit haiglale mõjusid.

PERHis on juhtumeid olnud kaks: üks sellel aastal ja teine varem, kuhu olid segatud haigla endine juht ja IT-juht. „Viimane algas meil selle aasta alguses ja see oli seotud meie ehitusjuhiga. Šokk oli suur. Haigla ülemarst helistas ja ütles, et ta ei suuda enam, jälle see jama, politsei on kohal,” rääkis Agris Peedu. „Meie majas käib tihti vormiriides inimesi, politseinikuid ja vangivalvureid. Seetõttu, kui korruptsiooni asjus tuldi läbi otsima, polnud suur oht, et asi läheb avalikuks.”

„Kui politsei tuleb ja ütleb sulle esimesed ilusad sõnad: rahapesu, kelmus, korruptsioon, pettus jne, siis tuleb püüda süveneda läbiotsimismäärusesse. Peab olema taustateadmine, mida pärast kolleegidele rääkida. Tuleb võtta aega, et lugeda läbi dokumentatsioon,” rääkis ta. „Me oleme riigi sihtasutus, mille kohta on huvi kõige poolt, eriti meedialt. Meedia ründas meid väga korralikult mõlema kriminaalasja osas. Miks on need inimesed veel tööl? Toitlustusjuht ja IT-juht jäid tööle, sest ajavahe kriminaalmenetluse alustamise ja minu tööle tuleku vahel oli väga suur. Tänaseks on nad töölt lahkunud.”

„Me arvasime, et me olime meedialt väga tugevalt vastu tagumikku saanud, kuid siis tuli konkurss vallandatud töökohtadele ja soovijaid oli palju. Suur üllatus oli see, et paljud kandidaadid ei teadnudki midagi korruptsioonijuhtumitest,” rääkis Peedu.

Neljapäeval mõisteti Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) endine juht Tõnis Allik ja haigla endine IT-juht Marko Kilk altkäemaksu võtmises süüdi. Ühtlasi mõisteti Marko Kilk süüdi ühes omastamise episoodis. Ülejäänud episoodides mõistis kohus mehed õigeks. Mõlemad said karistuseks tingimisi vangistused. Tõnis Allik teatas, et kaebab otsuse kindlasti edasi.