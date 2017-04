Personalijuht: lapsega kolm aastat kodus olemise võimaldamine on kuritegelik

Täna Solarise kaubanduskeskuses toimunud palgalõhe debatil ütles Skype'i personalijuht Merle Liisu Lindma, et kolm aastat lapsega kodus olemise võimaldamine on kuritegelik. Kui lapsevanem on nii pikalt töökohast eemal, siis on väga keeruline tagasi tulla. Isegi 18 kuud on liiga pikk aeg, ütles ta.

„Ma ei suutnud kauem olla kui 10 kuud," lisas Lindma ja ütles, et tema kogemus näitab, et sellesse suhtutakse justkui sa ei oleks hea ema, et nii kiiresti tagasi lähed. Tol ajal, kui tema lapsepuhkusele jäi, ei olnud meestel see veel kombeks. Nüüd on see Skype's juba juurdunud tava.

Diskussioonis osalenud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski nentis, et vanemapuhkust võtavad reeglina naised ning kuna nad on ka madalama palgaga, siis tekib suletud ring. Tema tõi välja, et tööturult lapsepuhkuse tõttu pikalt eemal olemine muudab naised ebakindlamaks ja seetõttu ei julge nad naastes palka juurde nõuda või uude kohta minnes suurt palka küsida. Neile on peamine, et saaks lihtsalt tööturule tagasi tulla.

„Riigi poolt on oluline, et koduse hoolduskoormuse jaotus oleks võrdsem," ütles Ossinovski, viidates sellele, et peab suunama mehi rohkem lapsepuhkust võtma.

Debateerijad leidsid, et on ebaõige, et naistelt küsitakse töövestlusel tihti, kas neil on plaanis lapsi saada, aga meestelt mitte. Eeldatakse, et naine jääb tingimata koju.