Pesuärimees Indrek Rahumaa: Eestis õmmelda ei tasu, aga IT-lahendusi osta küll

Pika ja värvika minevikuga ärimees Indrek Rahumaa arendab jõudsalt üleeuroopalist pesuäri, mida ta on suurte tõusude ja mõõnadega rajanud juba 13 aastat. Eelmisel aastal muudeti kontserni senine nimi Lauma International „euroopalikumaks” ehk European Lingerie Groupiks (ELG) ja hiljuti kaasas grupp investoritelt võlakirjaemissiooniga 40 miljonit eurot.

Rahumaa kinnitab, et masueelsed hoogsad investeeringud ja plaanid (mis panid kõrvaltvaatajaid küsima, kas tegu on ikka investori või hoopis adrenaliinisõltlasega) ning neist hiljem tekkinud hiigelvõlad on täielikult minevikku jäänud. „Olen äri teinud 25 aastat ja üle elanud neli kriisi,” nendib Rahumaa. Muidu Londonis elav ärimees viibib iga kuu paar päeva ka Eestis ja möönab, et siia tagasi kolimine võib kõne alla tulla isegi juba viie aasta pärast, kui ELG laienemine ja börsile viimine läbi saab.