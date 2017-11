Peterburi lähedal avastati fantoomgaasitoru: paberil on olemas, looduses mitte

Venemaa Leningradi oblastis avastati dokumentide järgi ehitatud, aga tegelikkuses olematu gaasitoru, millele on kulutatud 1,8 miljardit rubla (26 miljonit eurot), teatab Peterburi uudisteportaal Fontanka.

Dokumentide järgi ehitati aastatel 2012-2014 Leningradi oblastis torujuhe koos sellega kaasneva infrastruktuuriga. Projekti tellijana esines Gazpromi tütarfirma Gazprom Invest, peatöövõtja oli aga OOO Omega. Gaas pidi Priozjorski linna jõudma juba 2014. aastal.

2015. aasta lõpuks oli Gazprom Invest pea kõik tööd vastu võtnud, allkirjastanud aktid vormi KS-3 järgi (kinnitused tehtud tööde ja kulutuste kohta) ning ettevõtte Omega arvele oli üle kantud umbes 1,7 miljardit rubla (25 miljonit eurot). See tähendab, et gaasitoru oli kirjade järgi valmis ehitatud ja kinni makstud, teatas Fontanka.

Fontanka ajakirjanikud leidsid aga looduses vaid torujuhtme esimese osa pikkusega umbes 40 kilomeetrit. „Sosnovos positiivne lõppeski. Ka gaasitoru lõppes. Siht on trassil märgatav, aga mingit gaasitoru, erinevalt tööde vastuvõtu aktidest, mille on allkirjastanud ja kinni maksnud Gazprom Invest, ei leitud,” nendib Fontanka.

Peatöövõtja Omega on praegu pankrotimenetluses. Dokumentide järgi on gaasitoru rajamise lepingust täidetud 97 protsenti, tellija on praktiliselt kõik tööd vastu võtnud ilma märkusteta ning ka kinni maksnud, teatas Omega pankrotihaldur Stanislav Tšesnokov. Tegelikkuses on gaasitoru esimeses kompleksis tehtud 85 protsenti töödest ja teises 20-25 protsenti. Kolmandas ja neljandas vaid 3-4 protsenti.

Fontanka arvestuste järgi on Omega teinud töid 700 miljoni rubla (10 miljoni euro) eest, aga saanud 1,7 miljardit rubla (25 miljonit eurot). Gazprom Invest ei osanud aktide allkirjastamist ja raha väljamaksmist kuidagi selgitada, märgib Fontanka.