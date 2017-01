Peterburi uudisteportaal Fontanka kirjutab, et bussifirma Lux Express ja selle rohkearvulised reisijad kannatavad mõrade pärast tuuleklaasides ja peatuste pärast selleks mitte ettenähtud kohtades.

Fontanka sõnul alustas Eesti vedaja Lux Express rünnakut Peterburi turule tänu mugavatele bussidele ja soodsatele hindadele 2014. aasta juunis. Venemaa transpordiministeerium kooskõlastas Helsingi-liini viieks aastaks.

„Kohalikud tegijad, kes on harjunud võtma rohkem ja vedama halvemini, kirjutasid isegi Putinile,“ märgib Fontanka.

Rahvusvahelistele vedudele ligipääs on ajutiselt peatatud ainult Lux Express Groupi Vene tütarfirmale ZAO Jevrolains, millel on oma juriidiline aadress, raamatupidamine ja bussid. See tähendab, et ajutiselt on keelatud sõita bussidel, mida kasutatakse Peterburi-Helsingi ja Peterburi-Tallinna liinidel. „Miks ainult need kaks suunda?“ küsib Fontanka. Tartusse ja Riiga Jevrolainsi bussid ei sõida.

Venemaa ettevõtlusandmebaasi SPARK andmetel saabus Venemaa föderaalse transpordi järelevalveorgani Rostransnadzori loode valitsus millegi pärast Jevrolainsi kontrollima päris 2016. aasta lõpus, enne palavikulist aastalõpureiside hooaega.

Jevrolainsi kontor asub Peterburis Mitrofanjevskoje maanteel, kust on kiviga visata väljakule Balti raudteejaama ees. Lux Expressi bussid väljuvad bussijaamast Obvodnõi kanali ääres, kuid väga tihti, kui mitte alati, teevad peatuse ka Balti jaamas. Rostransnadzori revidendid Dratš ja Kozin jälgisid lisaks paberite uurimisele ka reisijate bussidesse sisenemist ja nendest väljumist, teatab Fontanka.

Fontanka andmetel kirjutati aktile Jevrolainsi kohta alla 26. detsembril (viimati kontrolliti ettevõtet 2012. aasta mais). Selles on loetletud arvukalt rikkumisi, mille kõrvaldamine oleks nagu lihtne, kuid kõrvaldamisest ette kanda pole kellelegi - kogu Venemaa puhkab.

Inspektorites tekitasid erilist ärevust Scania bussid Venemaa registreerimisnumbritega B965EO178 ja B160YM47, mida kasutati reisideks Soome ja Eestisse. Nende tuuleklaasides leiti juhi poolel mõrad.

„Transpordivahendi liinile laskmine seisundis, mille puhul on ekspluatatsioon keelatud,“ kirjutasid revidendid aktis ja määrasid trahvi 25 000 rubla (390 eurot).

Peatus „Balti jaam“ on Lux Expressil liini kirjelduses internetis kirjas, kuid, nagu selgub, on ka see rikkumine. „Rosavtotransi registrisse kantud marsruudidokumentatsiooni alusel peab reisijate sisenemine ja väljumine toimuma bussijaamas Obvodnõi kanali kaldapealne 36,“ kirjutasid revidendid. Balti jaamas nähtust kirjutasid nad: „Tehakse peatusi kohtades, mis pole marsruudiskeemiga ette nähtud. Suure hulga reisijate sisenemine toimub Balti jaama väljakul otse sõiduteel ja liiklusmärgi „parkimine keelatud“ all.“ Määrati veel 25 000 rubla trahvi.

Sama karmilt karistasid revidendid bussijuhtide meditsiiniliste läbivaatuste perioodilisuse rikkumist ja ennetavate meditsiiniliste läbivaatuste aruannete puudumist, samuti on väidetavalt rikutud ennetavate meditsiiniliste läbivaatuste läbiviimise korda ning puuduvad dokumendid alkohoolikute ja narkomaanide juhtide hulgas väljaselgitamise kohta. Kõige eest trahv 25 000 rubla. Mõned Jevrolainsi rikkumiste materjalid saadeti ka kohtusse. Näiteks selle kohta, et ei toimu juhtide instrueerimist, reisieelset busside tehnilist ülevaatust, teekonnalehtedel on puudusi jne, teatab Fontanka.

Revidendid tegid loomulikult ka ettekirjutusi, millele kiire reageerimine ei olnud võimalik, sest puudusi ei tule mitte ainult kõrvaldada, vaid sellest tuleb ka ette kanda.

Fontanka andmetel otsis Lux Express meeleheitlukult asendusbusse. Appi tuli lähim konkurent, ettevõte Amron, mis tegutseb rahvusvahelise kaubamärgi Ecolines all.