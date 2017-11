Petised liikvel. Richard Branson näris skeemi läbi, tema tuttav paraku mitte

Virgin Groupi looja ning hiljuti Eesti e-residentsusest keeldunud Richard Branson kirjutas hiljutises blogipostituses, kuidas temalt püüti kätte saada miljoneid dollareid. Pätt ei olnud aga kuigi kaval.

67-aastane Briti miljardär Branson kirjeldas, kuidas ta sai kirja, mis tundus kõikide tunnuste järgi tulnud olevat Suurbritannia kaitseministrilt Michael Fallonilt. Kirjas nõuti, et ärimees helistaks ministrile koheselt. Jutt pidi olema väga tundlikust teemast ning kirjas öeldi ka, et Branson peab telefonikõne ajal viibima ruumis üksi.

Branson helistaski ning kõne vastu võtnud isik (väidetavalt Fallon) ütles, et üks briti diplomaat oli langenud terroristide poolt toime pandud inimröövi ohvriks. Diplomaat oli vaja päästa.

Briti valitus ei tohi maksta inimröövlitele lunaraha, niisiis ütles "Fallon", et valitsus uurib võimalust panna kokku Briti ärimeeste raha, et lunaraha ära maksta. Bransonilt sooviti 5 miljonit dollarit.

Branson saatis Whitehalli oma advokaadi, et teha korda paberimajandus, aga Falloni sekretär andis teada, et telefoni teises otsas ei olnud sugugi kaitseminister ning mingit inimröövi ei ole toimunud. Asja uurib nüüd politsei.

Vaid kuus kuud peale Falloni juhtumit andis üks USA ärimees teada, et oli laenanud Bransonile 2 miljonit dollarit, et üles ehitada Briti Neitsisaared, mis orkaan Irma poolt räsitud sai. Bransonile tuli see šokina - ta ei teadnud laenust midagi. See ärimees oli samuti langenud sama taktikat kasutanud kelmi ohvriks. Esmalt saatis ta e-kirja ja siis kõlas tema hääl telefonis Bransoni omale väga sarnaselt.

„Ta oli kogu elu olnud väga ettevaatlik ja ütles nüüd mulle, et oli (kelmi uskudes) olnud väga rumal," kirjutas Branson. „Kui see raha oleks vaid jõudnud tõesti Briti Neitsisaarte inimesteni mitte mingi kelmi kätte."