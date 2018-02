Pettus: Indias ostetakse laenuga kortereid, kuid majad ei saa valmis

India pealinna New Delhi satelliitlinnas Noidas on paljud korteriostjad saanud petta ja püüavad raha tagasi saada.

34-aastane Amit Khulve ostis Noidas fantoomkorteri majas, mis ei saa kuidagi valmis. Ta maksab korteri eest eluasemelaenu, kuhu ta pole saanud elama asuda, kirjutab Bloomberg.

See müügimees võttis 2012. aastal 500 000 ruupia ehk 8000 dollarilise eluasemelaenu ning pani miljon ruupiat oma raha mängu, et reserveerida korter Unitechi poolt arendatud korruselamus. Kuus aastat hiljem pole ikka alustatud kummituslinnas hoone ehitust. Ta on sadade saatusekaaslastega võitlemas selle nimel, et saada raha tagasi. Unitechi asutajad on pettuse tõttu trellide taga, kuid nad eitavad süüdistusi.

Kuid see arendaja ei käitu kuidagi erandlikult. Ka Jaypee Infratechi ja Amrapali Group on vihastanud koduostjaid, kes on maksnud korterite eest, mis pole valmis ehitatud. Ettevõtted võtsid vastu makseid, kuid kui kuum kinnisvaraturg jahtus, jäid ettevõtted maadlema võlgadega.

126-miljardi dollarilise kinnisvaraturu värinad avaldavad mõju ka teistele ettevõtetele, laiemalt turule ja majandusele. Kunagi India suurim kinnisvaraarendaja Unitech on täna väärt murdosa hiilgeaja turuväärtusest. Jaypee on maksejõuetusega jõudnud kohtusse. Riigipangad ägavad halbade laenude koorma all. India pered, kes panid elusäästud eluaseme ostu, on ilma nii rahast kui eluasemest.

Loe veel

Indias kukkus eluasemete müük seitsme aasta madalamailmae tasemele. Mõnedes India suurlinnades langevad eluasemete linnad, olles eredaks kontrastiks mujal Aasias toimuvale kinnisvarabuumile.

Kohtudokumentide põhjal eitavad kinnisvaraarendajad, et nad on teinud midagi valesti. Ehitus olevat lükkunud edasi nendest mitteolenevatel põhjustel.

India kinnisvaraäri õitses seni kui suudeti meelitada uusi ostjaid plaanitud arendustesse. Kuid siis aeglustus majanduskasv ja nõudlus nõrgenes. Paljud arendajad sattusid rahapuudusesse ja ei suutnud oma võlga teenindada. Valitsus oma tegevusega, kus karmistati koduosjate kaitset ainult süvendas langust. Lisaks kehtestas riik ka mitut sektorit puudutava käibemaksu.

Kinnisvaravahendaja Knight Franki andmetel on India kuues suurlinnas langenud eluasemete hinnad kolm protsenti. Mõnes linnas ulatub hinnalangus 15protsendini, kuna arendajad teevad ostjatele suuremaid allahindlusi. 2015. aasta kinnisvaraturu tipust on pealinna piirkonna hinnad laskunud üheksa protsenti.

Jaypee ei ole eluasemeostjatelt saadud raha kasutanud muudeks projektideks,. Küll aga pole hooneid valmis saadud, sest tööjõudu napib ning tekkisid probleemid ametnikega, kuna arendus on liiga lähedal lindude surnuaiale. Siiski algas massiivne umbes 5000 korteri ehitus mullu maikuus. Ettevõte loodab jätkata ehitusega aasta jooksul.