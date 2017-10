Pevkur: valitsuse maksupoliitika on meid viinud ohtlikku olukorda

Reformierakonna esimehe Hanno Pevkuri sõnul näitab järgmiseks aastaks prognoositav 80-miljoniline maksuauk, mille põhjustab plaanitust oluliselt väiksem aktsiisilaekumine, et valitsus on riigi viinud ohtlikku olukorda.

Olen Marje Josinguga 100% nõus, et valitsuse maksupoliitika on meid viinud ohtlikku olukorda. Skisofreenilisel kombel maksustame kõrgelt pahesid ja ootame, et tarbimine väheneks. Samal ajal loodame, et maksutulud suureneksid.

Algselt 40 miljoni suurune ja nüüdseks korrigeerituna juba 56 miljoni euro suurune tänavune saamata jääv maksutulu ja 80 miljoni suurune järgmise aasta eelarveauk tekitab küsimuse, kas valitsuses ei osata arvutada või elatakse silmaklappidega ja tegeletakse soovmõtlemisega. Ettevõtjate, majandusekspertide ja analüütikute häirekell on juba ammu kõlanud, kuid see on kiirelt summutatud.

Praeguse valitsuse majanduspoliitilised otsused jätavad väga diletantliku mulje. Kahjuks ei ole meil luksust ei peaministrile ega rahandusministrile järeleaitamistundideks aega anda. Riigi juhtimine tähendab väga tugevat vastutustunnet ja teadmiste-kogemuste pagasit.

Värske konjunktuuriinstituudi(EKI) uuring tõdeb, et riigi agressiivne alkoholipoliitika on tekitanud nähtuse nimega piirikaubandus, mida on raske ohjata ja veel raskem tagasi pöörata. EKI hinnangul laekub järgmisel aastal alkoholiaktsiisi 80 miljoni võrra vähem kui on prognoosinud riik riigieelarvesse.