Pidev dilemma: Kas kinnisvara osta või üürida?

Aastast aastasse peetakse diskussiooni, kas õigem oleks kinnisvaraobjekt endale laenuga osta või see hoopis üürile võtta. Tegelikkuses peitub õige vastus iga inimese võimalustes ja vajadustes.

Pindi Kinnisvara maakler Triin Sild ütles, et kinnisvara laenuga ostmine on soovitatav inimestele, kelle elu on stabiilne. „Kui sul on lapsed, hea haridus ning stabiilne ja korralikult tasustatav töökoht, siis üürikorterite vahel pendeldamine ei ole mõistlik. Laen on küll pikaajaline kohustus, kuid lõpuks, peale viimase laenumakse tasumist, jääb ostetud korter päriselt endale. See on suur väärtus," ütles Sild.

„Alles iseseisvat elu alustavatele noortele peredele, kosmopoliitsetele maailmaränduritele ja juhutöödest elatuvatele inimestele soovitan aga pigem elamispinna üürimist, sest hoolimata majanduskeskkonna olukorrast on üürilepingu üles ütlemine märksa kergem laenulepingu lõpetamisest," lisas Sild.