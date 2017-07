Piimafarm plaanib toota sõnnikust elektrit

Kuigi Saudi Araabia on üks maailma juhtivaid kütuseeksportööre, on sealsel piimafarmil kavas toota omaks tarbeks elektrit lehmasõnnikust, kirjtuab Bloomberg.

Saudi Araabia National Agriculture Development ehk lühendatult Nadeci nimeline ettevõte plaanib rajada 200 miljoni dollarilise biomassil töötava elektrijaama, kuhu läheks energiaallikana lehmasõnnik.

Naftahinna langus ja plaan hajutada Saudi Araabiat kütusemüügituludest sõltuvusest on toonud kaasa elektrisubsiidiumite vähendamise. Lisaks plaanib Saudi Araabia suurendada alternatiivenergia tootmist, et vabastada rohkem naftat ekspordiks. Kümne aasta jooksul on Saudi Araabias kavas välja arendada 30 päikese- ja tuuleenergia projekti.