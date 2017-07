Piimatööstused pöörasid äri kasumisse

Piimatööstuse müügitulu oli tänavu esimeses kvartalis 90 miljonit eurot, mida on 31% protsenti rohkem kui aasta varem samal ajal. Kui eelmise aasta esimese kolme kuu kokkuvõttes olid piimtööstused 6,4 miljoni euro suuruses kahjumis, siis tänavu oli kasum 9,6 miljonit eurot, selgub maaeluministeeriumis koostatud Eesti piimatöötlemise sektori ülevaatest.

See on viimase seitsme aasta suurim kasuminumber.

„Toorpiima kokkuostuhind on tõusnud eelmise aastaga võrreldes lausa 40,3 protsenti, samuti on märkimisväärselt tõusnud piimatoodete toodangu rahaline väärtus ja väljamüügihinnad – see kõik on positiivne uudis kohalikus piimasektoris tegutsejatele,” ütles maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna juhataja Taavi Kand. „Müügitulu kasvule on soodsat mõju avaldanud paranenud turuolukord, mille mõjul on elavnenud ka piimatoodete eksport. Lisaks väärib mainimist, et piimatööstuse toodetud puhas lisandväärtus on taas tõusuteel ning ületanud senised raskused.”

Piimatoodete kaalutud keskmised tööstusest väljamüügihinnad tõusid enamikus piimatoodete gruppides, kusjuures selgelt kallinesid piimatoodete keskmised jaehinnad kauplustes. Näiteks oli 2,5% kilepiima keskmine tööstusest väljamüügihind 2017. aasta esimeses kvartalis 42 senti liiter, kuid eelmise aasta samal perioodil maksis liiter kilepiima 32 senti; keskmine jaemüügi hind tõusis liitri kohta 46 sendi pealt 55 sendile. „Tarbijate jaoks võib hinnatõus tunduda negatiivsena, kuid Eesti piimandussektorile on see kindlasti kasulik,” lisas Kand.

Piimatööstus tootis 2017. aasta esimese kolme kuuga 83,7 miljoni euro väärtuses piimatooteid, kusjuures tõus oli 20,8 protsenti aasta taguse ajaga võrreldes. Kokku toodeti 53 500 tonni piimatooteid, mida oli küll varasemaga võrreldes 0,7 protsenti vähem.

Suurenenud on ka piimatoodete ekspordikäive. 2017. aasta kolme kuu jooksul eksporditi piimatooteid 41,3 miljoni euro väärtuses, mis on 40,6 protsenti rohkem kui aasta varem. Peamine kasv tulenes sealjuures toorpiima väljaveost, mis moodustas 18,0 miljonit eurot ekspordikäibest ja kasvas ligi 50 protsenti.

Investeeringud tehnoloogia- ja tootearendusse vähenesid

Piimatööstused investeerisid materiaalsesse põhivarasse ehk tehnoloogia- ja tootearendusse 2017. aasta esimese kolme kuuga 1,6 miljonit eurot, mida oli 62 protsenti vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Võrreldes varasemate aastatega ei ole see väga suur langus, v.a aastatel 2016 ning 2011 ja 2012, kui investeeriti selgelt rohkem.

Piimatööstuses oli esimeses kvartais tööga keskmiselt hõivatud 2024 inimest, mida oli 0,6% rohkem kui eelneval aastal. Piimatööstuses tööga hõivatute osatähtsus oli töötleva tööstusega võrreldes

1,9% ja toiduainetööstuses 13,7%.

Piimatöötlemise sektori moodustavad Eestis ligikaudu 25 töötlemisettevõtet ja talu. Ligi 70 protsenti kogu piimatööstuse müügitulust annavad viis suuremat tööstust.