Piimatootja: Tere vahendusfirma eksjuht valetab

Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu juhatuse liikme Raul Soodla sõnul tekkisid Oliver Kruuda ajal Terele piima vahendanud UP Varudel makseraskused märgatavalt enne seda, kui Venemaa oma turu lukku keeras, kirjutab Äripäev.

"UP Varude makseraskused algasid oluliselt varem, kui Venemaa oma turu 2014. aasta augustis lukku keeras. Embargo väljakuulutamise ajaks olid UP Varude makseraskused kestnud juba kolm kuud," rääkis Soodla.

Tänane Äripäev kirjutab, et Oliver Kruuda ajal Terele piima vahendanud ja pankrotistunud UP Varud OÜ võlausaldajad on esitanud 1,7 miljoni euro suuruse hagi Tere ja Kruuda ning hagi järgi viimase huvides tegutsenud Aivo Pärna, Jaan Uibo ja nendega seotud ettevõtete vastu.

Artiklis põhjendab UP Varude endine juht ja omanik Jaanu Uibo võlgade tekkimist Venemaa embargoga. Tootjaid esindav Soodla vaidleb aga sellisele võlgade väljavabandamisele kategooriliselt vastu.

