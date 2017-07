Piimatootjad esitasid Kruuda ja Tere vastu kopsaka hagi

Oliver Kruuda ajal Terele piima vahendanud ja pankrotistunud UP Varud OÜ võlausaldajad on esitanud 1,7 miljoni euro suuruse hagi Tere ja Kruuda ning hagi järgi viimase huvides tegutsenud Aivo Pärna, Jaan Uibo ja nendega seotud ettevõtete vastu, kirjutab Äripäev.

Hagi tugineb UP Varude väidetavale pahatahtlikule maksejõuetuks muutmisele Kruuda ja Tere huvides ning kontrolli all.

Võlausaldajad, kes on otsustanud nende eest minema keerutatud raha tagasi nõuda, on tulundusühistud Laeva Piim ja Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit.

Mõlemad koondavad piimatootjaid, kes müüsid läbi UP Varude piima Terele, kuid said tasutud arvete asemel tünga. Ligi aasta aega tagasi UP Varude pankrotimenetluses tunnustati Laeva Piima nõudeid summas 1,6 miljonit eurot ja Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liidu nõudeid summas 562 000 eurot.

Loe pikemalt Äripäevast.