Piinamine Taškendis. Miks pankur nõuab 4,7 miljonit eurot?

Societe Generale'i versioon asjadest on selline, et pank toetas juhtumi ajal kogu aeg Tadjievit. Pigem tekisid probleemid hiljem. Nimelt olevat pangatöötaja saatnud konfidentsiaalseid emaile oma naisele selle kohta, kes olid panga laenukliendid.

Küsimus kellel on õigus maksab 4,7 miljonit eurot. See on summa mida Tadjiev Pariisis töökohtus. Kahe poole jutt juhtunust erineb nagu öö ja päev, kuid mõlema versioonid on dramaatilised. See heidab ka valdust riigile, kus majandus- ja inimsõiguste reformid algasid alles kahe aasta eest.

Tadjiev palgati Societe Geenrale'i poolt 1997. aastal, kui pank avas Taškendis kontori. Lõpuks edendati ta kontori juhiks. Tema naine, Guzal Tadjieva, nõustas Euroopa ettevõtteid kes püüdsid saada Societe Generale'ilt finantseerimist Usbekistani projektide jaoks. Usbekistani juhtis tol ajal 27 aastat võimul olnud autokraatne president Islam Karimov. Ta oli president surmani. Tema režiimil oli kombeks piinata kriitikuid ja heita vangikongi tuhandeid poliitvange, kirjutab Bloomberg.

2008. aastal lõpetas pank Usbekistanis tegevus. Tadjiev viidi üle tööle Pariisi panga peakontori lähistele, kus ta töötas panga Kesk-Aasia porfelliga. Siis 14. märtsil 2011 reisis ta naisega Taškenti. Tema läks sinna tööasjus. Kohe saabudes pandi neil käed raudu süüdistusega korruptsioonis. Neid peeti kinni Usbekistani salateenistuse kongides.

“Teda peksti, jäeti alasti kongi kus aken oli avatud kui väljas sadas lund ja olid külmakraadid,” rääkis kohtus tema advokaat Nicolas Demard.