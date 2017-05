Piinlik: kas Rail Balticu analüüs tehti googeldades? Eesti linnade vahemaad pandi täitsa mööda

Kolmapäeval avaldati täismahus Rail Balticu tasuvusanalüüs, kus on tehtud piinlik viga. Nimelt on ühes tabelis märgitud Eesti linnade vahemaaks uskumatud kaugused.

Tasuvusanalüüsi ühes peatükis on graafik, mis peaks kujutama Eesti rongiliikluse hetkeseisu. Selles võrreldakse erinevate Eesti linnade kaugust Tallinnast ning vastavaid Elroni piltetihindasid.

Graafikust selgub, et uuringu koostajate arvates on Tallinnast Narva 314 kilomeetrit, Tartusse 428 kilomeetrit, Valka tervelt 510 kilomeetrit ning Pärnusse 141 kilomeetrit.



Linnade kaugus Tallinnast Rail Baltic





Tundub, et uuringu autorid ehk konsultatsioonifirma Ernest&Young on graafiku koostamisel kasutanud Eesti Raudtee skeemi, mis paraku ei näita jaamade vahelist kaugust, vaid on mõeldud raudteetöötajatele asukoha määramiseks.

Omaette küsimus on, miks uuringu koostamisel ei küsitud Eesti Raudteelt õigeid andmeid, vaid kasutati esimest Google'i otsingu tulemust tabeli koostamiseks.